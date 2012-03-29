Тюремщики говорят, что переселили Луценко из-за ремонта (дополненная)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Держаной пенитенциарной службы Украины, служба подтверждает информацию о переводе экс-министра в другую камеру и для «полного и объективного информирования общества» дополнительно сообщает, что в Киевском СИЗО продолжаются плановые ремонтные работы на разных объектах учреждения.

Прежде всего активизированы работы, связанные в ремонтом помещений камер для разных категорий заключенных этого учреждения. На протяжении текущего года уже отремонтированы 10 таких камер. На сегодняшний день начаты ремонты камер поста, где содержался Ю.Луценко. В связи с этим Ю.Луценко, его сокамерник и еще ряд заключенных были переведены в другие камеры. После проведения соответствующих ремонтных работ указанных заключенных планируется вернуть в отремонтированные камеры.

Жалоб или заявлений от заключенных, в том числе и от Ю.Луценко, в администрацию учреждения не поступало, отметили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, 28 марта жена Ю.Луценко заявила, что ее мужа срочно перевели в «улученную» камеру. По ее словам, в камере - плазменный телевизор, шкаф для посуды и полка для книг, деревянные кровати, табуретки и стол, настенные часы и вазоны без цветов.

Как сообщает «Украинская правда», журналист Константин Усов на своей странице в сети Facebook написал, что камера, в которую переведен экс-министр внутренних дел, была отремонтирована заключенными ночью.

Он уточнил, что 29 марта Лукьяновское СИЗО посетит делегация ПАСЕ.

28 марта Ю.Луценко срочно перевели из старой камеры №158 в камеру №136.

"Еще два дня назад в камере №136 содержался экс-судья Зварич. Помещение было старым, небрежным и пораженным астмогенным грибком", - пишет журналист.

"В нарушение всех известных законов, на срочный ночной ремонт камеры, куда впопыхах решили пересадить Луценко, руководство СИЗО в лице в.и.о. начальника учреждения Евгения Домбровского согнало больше десятка других заключенных. Им не давали спать. Им даже не давали ходить в туалет, пока все не было закончено", - отмечает К.Усов.

По данным журналиста, в четверг во время визита представителей ПАСЕ в СИЗО, весь офицерский состав изолятора будет держать в окружении внутреннюю территорию, корпуса и коридоры.

"Чтобы никто из заключенных не вступил с европейцами в беседу и не наговорил лишнего", - добавил К.Усов.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшим к тяжелым последствиям).

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Апелляционный суд Киева 15 мая начнет рассмотрение жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского районного суда.