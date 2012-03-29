Министр МВД признал, что больше всего коррупционеров в Партии регионов

Об этом он пишет в своем блоге на сайте МВД.

По данным министра, в прошлом году к уголовной ответственности привлекались 179 депутатов разных уровней. В частности, как отмечает В.Захарченко, в совершении преступлений разоблачены 85 депутатов от Партии регионов, 40 – от БЮТ, 33 – от НУ-НС, 10 – от Коммунистической партии Украины, 7 – от Блока Литвина, 3 – от партии «Сильная Украина» и 1 – от ВО «Свобода».

"В этом году к уголовной ответственности привлекается 49 депутатов всех уровней и разной партийной принадлежности: 30 депутатов - от Партии регионов, 11 – от БЮТ, 5 – от НУ-НС, 1 – от Коммунистической партии Украины и 2 – от ВО «Свобода». Среди них, в частности, 5 депутатов городских советов, 10 депутатов райсоветов, 1 городской председатель и 33 председателя сельсоветов", - информирует министр.

При этом он отмечает, что "у коррупционеров основная принадлежность – это доступ к власти и финансовым ресурсам". "Они действуют независимо от партийной или фракционной принадлежности. Они – «интернациональны», - объяснил В.Захарченко.

"Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть – правоохранители не будут принимать во внимание политическую принадлежность того или другого обнаруженного коррупционера, а действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил министр.