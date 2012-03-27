Вопрос об абортах предлагают вынести на референдум

Принятие закона о запрещении прерывания нежелательной беременности приведет к резкому росту количества нелегальных абортов в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель подкомитета по международно-правовым вопросам гендерной политики Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Елена Бондаренко.

Она убеждена, что из-за стремительного обнищания населения, «запрещение абортов вызовет огромный взрыв нелегальных абортов в нашей стране».

«Нелегальный аборт – это смертность и увечья женщин. Аборт – это огромная психологическая травма, рано или поздно женщина приходит к моральным мукам, к Богу с просьбой ее простить. Но в то же время сегодня украинская женщина занимается общественной, политической, бизнесовой деятельностью. Она в конечном итоге просто работает, и является часто единственной кормилицей в семье. Это – факт», - сказала народный депутат.

Запрещение абортов, по мнению Е.Бондаренко, возвращает «признание, что единственная функция женщины – только репродуктивная, то есть, она должна только рожать и заботиться о детях».

«Но каким законодательным актом мы можем обязать мужчину обязательно работать и должным образом обеспечивать свою семью, а не скитаться в поисках работы? Или просто не работать, поскольку женщина обеспечивает семью? Что делать женщинам незамужним? Очевидно, законодательным актом следует запретить незамужним женщинам встречаться с мужчинами. Мы можем добраться и до таких вещей, из которых чрезвычайно тяжело будет выбираться», - отметила Е.Бондаренко.

Ссылаясь на опыт других стран, где законодательно запрещены аборты, народный депутат заметила, что это не дает ожидаемых результатов. «Женщины из этих стран пересекают границы, выезжают в другие страны, где абсолютно легально делают прерывание беременности. Поэтому запрещение не спасает ситуации», - сказала Е.Бондаренко.

Она выразила убеждение, что мамы, которые будут рожать, но не в состоянии прокормить детей, будут отдавать их в детдома. Е.Бондаренко подчеркнула, что поддерживает инициативу церкви, «как христианка и верующий человек». В то же время народный депутат заметила, что вероятно «церкви следовало бы позаботиться об увеличении и наличии хорошо обеспеченных приютов при церкви, чтобы заботиться о брошенных детях», «Государство не в состоянии будет самостоятельно преодолеть эту проблему, оно и сейчас не в состоянии, оно абсолютно безразлично к брошенным детям. А дальше эта волна будет нарастать», - заметила Е.Бондаренко.

Она привела данные статистики, которая свидетельствует, что, обычно, потенциальные усиновители хотят иметь здоровых детей. «Как правило, и это сегодня очевидно – от детей отказываются те женщины, которые видят, что их ребенок болен и будет нуждаться в лечении. Следовательно, брошенных больных детей будет становиться больше в приютах и детдомах», - считает Е.Бондаренко.

Она также выразила мнение, что Украина должна будет вернуться к уголовным санкциям против тех, кто делает аборты, и, вероятно, и к тем, кто прибегает к таким абортам.

По мнению народного депутата, проблема абортов не может быть решенная «одним шагом в ту или другую сторону». «Самый прекрасный законодательный акт не может решить проблему абортов. Очевидно, об этом следует спросить и у женщин, и у мужчин, и у семьи. А для этого я вижу выход единственный – всеукраинский референдум», - отметила Е.Бондаренко.

В свою очередь, главный акушер-гинеколог Минздрава Украины Вячеслав Каминский отметил, что надо думать, как уменьшить количество абортов и над этим работают врачи, Минздрав, общественные организации. «В подавляющем количестве случаев аборт – это не медицинская, а социальная проблема. Если опросить женщин, которые приходят на прерывание, что стало причиной, мы услышим – или отсутствие жилья, работы, низкая зарплата, неблагополучная атмосфера в семье, проблемы семейного плана. Поэтому социальная составляющая является определяющей», - подчеркнул В.Каминский.

Относительно запрещения абортов, главный акушер-гинеколог выразил убеждение, что ни один запрет не привел к желаемым последствиям. «Если мы говорим о запретах – давайте запретим женщинам курить. Это очень пагубно действует на репродуктивные органы, на здоровье будущего ребенка. А это потенциал государства, те поколения, которые придут за нами. Давайте запретим курение, и увидим, что из этого выйдет. Это такой же вариант. Надо не запрещать, а убеждать. Дать возможность родить здоровых детей, чтобы эти дети были желанными», - считает В.Каминский.

В ходе пресс-конференции было также отмечено, что за последние 10 лет в Украине уменьшилось количество абортов в шесть раз. Если в 90-х годах абортивным методом пытались регулировать количество детей около одного миллиона женщин ежегодно, то в 2011 году было зафиксировано 156 193 аборта, отметили участники пресс-конференции.

Также было проинформировано, что, начиная с 2001 года, количество родов превышает количество абортов. В частности, в 2011 году на почти 490 тысяч родов, пришлось 156 тысяч абортов (из них свыше 101 тысячи из-за нежелательной беременности).

Как сообщал УНИАН, главы Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви обратились к Верховной Раде Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты.

По словам председателя УГКЦ Святослава Шевчука, предопределено такое обращение тем, что в Украине в среднем в год вследствие абортов погибают 2 миллиона нерожденных детей. "За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 миллионов детей, - подчеркнул он. - То есть, за это время перестала существовать такая нация, как украинцы - 40 миллионов. На фоне этой цифры дети, родившиеся за 20 лет, - это уцелевшие, это те, которых случайно обошла убийственная рука родителей".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрещении абортов. Автором законопроекта №10170 от 12 марта выступил депутат от БЮТ Андрей Шкиль.

В объяснительной записке к законопроекту, целью и задачей документа является "запрещение искусственного прерывания беременности, кроме случаев, когда это угрожает жизни беременной женщины".

Депутат считает, что запрещение абортов в Украине поможет преодолеть демографический кризис. В своих комментариях депутат отметил, что не боится увеличения количества криминальных абортов. «Достаточно уже того, что за 20 лет мы убили 20 млн. детей. За последние 12 лет население Украины уменьшилось на 5 млн. людей (из 52 млн. до 47 млн.). Если такая демографическая динамика будет продолжаться, то через несколько лет народ Украины будет состоять преимущественно из иммигрантов - выходцев из Азии", – заявил А.Шкиль.