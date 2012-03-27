«Батькивщина» просит Италию не выдавать Авакова

Руководство партии «Батьківщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой обратить внимание на очевидную политическую мотивированность уголовного преследования Арсена Авакова и освободить его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», в письмах отмечается, что экс-губернатора Харьковской области и руководителя Харьковской областной партийной организации «Батьківщини» А.Авакова, «как и Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и многих других оппозиционных лидеров, обвиняют согласно печальноизвестной статьей 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий».

«Эта неконкретная статья УК Украины используется нынешней украинской властью для осуществления репрессий против политических оппонентов путем выборочного уголовного преследования», - подчеркнуто в письмах к Интерполу и итальянскому правительству.

В партии Ю.Тимошенко отмечают, что правительства США, ведущих европейских стран, а также европейские институты неоднократно призывали украинскую власть изменить эту статью Уголовного кодекса, а также обеспечить освобождения политзаключенных и их участие в парламентских выборах 2012 года.

Учитывая это, руководство «Батьківщини» просит Интерпол «на основании ст.ст. 2, 3 и 41 Устава Международной организации криминальной полиции Интерпол отказать правоохранительным органам Украины в организации розыска, задержания и экстрадиции в Украину Авакова Арсена Борисовича как лица, в отношении которого осуществляется политическое преследование».

По этой же причине «Батьківщина» просит итальянское правительство также не давать согласия на экстрадицию А.Авакова.

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Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекших тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что он находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области А.Авакова.

Как сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, вечером 26 марта от Министерства юстиции Италии украинскому бюро Интерпола поступило сообщение, подтверждающее задержание А.Авакова 26 марта в одной из итальянских провинций.

Как отметил В.Полищук, на данный момент украинское бюро Интерпола готовит необходимые документы для харьковского УБОПа, который был инициатором объявления в международный розыск А.Авакова, и прокуратуры с целью его экстрадиции.

При этом начальник УСО МВД отметил, что длительность процедуры экстрадиции зависит от того, как сработают украинские и итальянские компетентные органы, а также, какой будет позиция самого А.Авакова и его адвокатов.