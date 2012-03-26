Порошенко: дела Тимошенко и Луценко подорвали доверие к суду
Ранее сообщалось, что соглашаясь на должность министра экономики, Порошенко просил Януковича сделать все возможное для освобождения политических заключенных
Министр экономики Петр Порошенко уверяет, что его позиция относительно суда над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко не изменилась.
Об этом министр сообщил в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что он просил президента освободить политзаключенных.
Он уточнил, что его "позиция, как гражданина не изменилась".
"Каждый гражданин Украины должен иметь право на честный и справедливый суд и на публичную защиту своей позиции. Я не раз утверждал, что Юлия Владимировна Тимошенко и Юрий Витальевич Луценко этого права, в результате таких судебных заседаний были лишены. И это подорвало доверие: и к решениям, и к суду", - цитирует Украинская правда.
Отвечая на вопрос, действительно ли он обсуждал судьбу Тимошенко и Луценко во время "собеседования" с президентом Виктором Януковичем, министр заявил: "Во время обсуждения проблем, конечно, что вопрос демократии, вопрос европейских ценностей звучало".
"В том числе и во время разговора. Я не имею намерений передавать содержание этих разговоров, но я сказал то, что я сказал", - добавил он.
Ранее сообщалось, что соглашаясь на должность министра экономики, Порошенко просил Януковича сделать все возможное для освобождения политических заключенных.