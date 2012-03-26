Порошенко: дела Тимошенко и Луценко подорвали доверие к суду

Министр экономики Петр Порошенко уверяет, что его позиция относительно суда над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко не изменилась.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что он просил президента освободить политзаключенных.

Он уточнил, что его "позиция, как гражданина не изменилась".

"Каждый гражданин Украины должен иметь право на честный и справедливый суд и на публичную защиту своей позиции. Я не раз утверждал, что Юлия Владимировна Тимошенко и Юрий Витальевич Луценко этого права, в результате таких судебных заседаний были лишены. И это подорвало доверие: и к решениям, и к суду", - цитирует Украинская правда.

Отвечая на вопрос, действительно ли он обсуждал судьбу Тимошенко и Луценко во время "собеседования" с президентом Виктором Януковичем, министр заявил: "Во время обсуждения проблем, конечно, что вопрос демократии, вопрос европейских ценностей звучало".

"В том числе и во время разговора. Я не имею намерений передавать содержание этих разговоров, но я сказал то, что я сказал", - добавил он.

Ранее сообщалось, что соглашаясь на должность министра экономики, Порошенко просил Януковича сделать все возможное для освобождения политических заключенных.