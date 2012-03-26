Тюремщики «запутались», какие процедуры нужны Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской колонии Харькова, отказалась проводить паравертебральную блокаду в медицинском учреждении за пределами колонии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В пенитенциарной службе отметили, что сегодня в 17:00 врачи Министерства здравоохранения Украины и пенитенциарной службы предложили Ю.Тимошенко на выбор провести паравертебральную блокаду, согласно комплексному индивидуальному плану лечения, на базе диагностического центра Харьковской областной клинической больницы, или на базе Института патологии позвоночника и суставов им. М. Ситенко Академии медицинских наук Украины, под контролем компьютерной томографии.

По данным пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко отказалась от проведения процедуры. Также она отказалась подписать «Информированное согласие на медицинское вмешательство».

Также Ю.Тимошенко отказалась в письменном виде засвидетельствовать получение данного согласия, о чем был составлен соответствующий акт.

В то же время, как сообщал УНИАН, ранее тюремщики заявляли, что никто из медперсонала учреждения или привлеченных врачей не предлагал провести спинномозговую пункцию или паравертебральную блокаду, ведь, во-первых, этого нет в рекомендациях иностранных специалистов, а во-вторых, в случае с Ю.ТИМОШЕНКО такие процедуры неуместны.