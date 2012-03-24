Тягнибок: кто-то опять пытался развалить оппозицию
Партия "Свобода" не готовит выдвижение собственных кандидатов по округам Западной Украины, вне списка Комитета сопротивления диктатуре
Партия "Свобода" не готовит выдвижение собственных кандидатов по округам Западной Украины, вне списка Комитета сопротивления диктатуре.
Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок в эфире телеканала "Интер".
Комментируя информацию о том, что "Свобода" заморозила переговоры об объединенных мажоритарных списках оппозиции на выборах в Верховную Раду, а вместо этого готовится выдвигать собственных кандидатов по большинству округов Западной Украине, он сказал: "Это фантазии".
"Причем эти фантазии связаны с некомпетентностью журналистов, или с другой стороны это могут быть сознательные действия, направленные на то, чтобы развалить сегодняшнюю оппозицию", - цитирует Украинская правда.
Тягнибок заверил, что "на сегодняшний день создана одна из рабочих групп в Комитете сопротивления диктатуре, которая рассматривает вопрос формата нашего участия в выборах".
При этом лидер "Свободы" заявил, что решение об обнародовании списков будет принимать КСД.
"Я бы лично обнародовал их в последний момент", - добавил политик.