Тягнибок: кто-то опять пытался развалить оппозицию

Партия "Свобода" не готовит выдвижение собственных кандидатов по округам Западной Украины, вне списка Комитета сопротивления диктатуре.

Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок в эфире телеканала "Интер".

Комментируя информацию о том, что "Свобода" заморозила переговоры об объединенных мажоритарных списках оппозиции на выборах в Верховную Раду, а вместо этого готовится выдвигать собственных кандидатов по большинству округов Западной Украине, он сказал: "Это фантазии".

"Причем эти фантазии связаны с некомпетентностью журналистов, или с другой стороны это могут быть сознательные действия, направленные на то, чтобы развалить сегодняшнюю оппозицию", - цитирует Украинская правда.

Тягнибок заверил, что "на сегодняшний день создана одна из рабочих групп в Комитете сопротивления диктатуре, которая рассматривает вопрос формата нашего участия в выборах".

При этом лидер "Свободы" заявил, что решение об обнародовании списков будет принимать КСД.

"Я бы лично обнародовал их в последний момент", - добавил политик.