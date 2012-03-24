Горбулин: Янукович значительно расширил функции СНБО

Указы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА существенно усиливают роль и расширяют полномочия Совета национальной безопасности и обороны Украины в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, академик НАН Украины Владимир ГОРБУЛИН заявил в интервью журналистам.

По его словам, сегодня для решения вопроса реформирования Вооруженных сил Украины и силовых структур еще не найдена окончательная модель.

«Этот указ (указ Президента о создании при Совете национальной безопасности и обороны Украины Комитета по реформированию и развитию ВСУ и оборонно-промышленного комплекса – УНИАН) позволяет (секретарю СНБО) Андрею КЛЮЕВУ взяться за серьезнейшую организацию работы государственного управления в стране. Комиссии, они по-разному назывались: по военно-политическим, по военно-техническим вопросам, существовали с 1999 года, но они носили, я бы сказал, функции, которые определяли больше военно-техническое сотрудничество. Это был совсем другой коленкор. Такой мощи заданий, которые определены этим указом, этот комитет или комиссия тогда не имели», - сказал он.

По мнению В.ГОРБУЛИНА, подписав ряд указов об усилении роли СНБО, Президент засвидетельствовал, что очень серьезно настроен на реформирование Вооруженных сил и оборонной промышленности, правоохранительных органов и спецслужб.

По словам В.ГОРБУЛИНА, тот факт, что Президент поручил СНБО достаточно широкий круг вопросов, можно рассматривать как кредит доверия к секретарю СНБО А.КЛЮЕВУ.

«Сама по себе работа с Президентом, какую бы должность не занимал в системе государственного управления человек, - это величайшая ответственность. А кредит доверия определяется, прежде всего, честностью человека, который докладывает Президенту. Президенту нельзя докладывать только приятные вещи. Это все обязательно приведет к серьезным ошибкам в системе государственного управления», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта Президент Украины подписал ряд указов, касающихся деятельности СНБО.

В частности, Президент передал СНБО Национальный антикоррупционный комитет. Исполнительным секретарем Комитета, который возглавляет В.ЯНУКОВИЧ, назначен секретарь СНБО А.КЛЮЕВ, а его организационно-техническое обеспечение возложено на Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

Другим своим указом глава государства создал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим указом возложил на А.КЛЮЕВА обязанности по координации деятельности вспомогательных органов, образованных Президентом для обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.