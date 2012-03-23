Кличко: Кличко объясняет низкую явку на выборах в Обухове

Партия «УДАР» настаивает на необходимости двух туров голосования на выборах городских председателей.

Об этом идет речь в статье лидера «УДАРа» Виталия КЛИЧКО, опубликованной на сайте газеты «День».

По его мнению, результаты местных выборов, которые состоялись в марте в разных регионах Украины, нуждаются в серьезном анализе в демократическом кругу, ведь они высветили уязвимые проблемы украинской оппозиции.

Так, в Чергановке Косивского района после победы кандидата от «УДАРа» на выборах сельского председателя на следующий день были противозаконно пересчитаны бюллетени, при этом сейф с избирательной документацией не был закрыт, а на многих бюллетенях с голосами за представителя «УДАРа» появились дополнительные отметки. «В украинских реалиях мало победить - результаты выборов еще нужно защитить», - подчеркивает В.КЛИЧКО.

Он убежден, что в Обухове поражение оппозиции объясняется единственной причиной - не смогли согласовать свои действия и поддержать единого кандидата. «Главный урок Обухова - без согласования позиций, без единой рейтинговой кандидатуры от оппозиции мы будем дарить победу власти. И люди это понимают, их это смущает, они разуверены», - отметил В.КЛИЧКО. Именно разочарованием и раздражением он объясняет низкую явку на местных выборах, и призывает коллег по оппозиции честно признать просчеты и сделать из них выводы. «Лично для меня неприемлемо, когда кандидата от оппозиции определяют в тиши кабинетов партийные лидеры. Наилучшим тестом, способен кандидат выиграть выборы или нет, является праймериз или, по крайней мере, социологический опрос», - считает политик.

Лидер «УДАРа» также настаивает на необходимости двух туров голосования на выборах городских председателей. Он критически оценивает действующую избирательную систему, когда ключи от города получает кандидат, которого поддерживает лишь десятая часть избирателей. «Выборы мэров городов должны происходить в два тура. Руководить городом должен тот, кого поддерживает большинство граждан, а не 10% горожан. Нашими городами не должны управлять "мэры меньшинства", - убежден Виталий КЛИЧКО.

Напомним, 22 марта народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ирина ГЕРАЩЕНКО и Кирилл КУЛИКОВ зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о проведении выборов мэров в два тура.