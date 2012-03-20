Разговор Путина и Януковича длился более полутора часов
17:15, 20 марта 2012Политика
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Кортеж Президента Украины направляется в аэропорт
Виктор Янукович и Владимир Путин
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил в Москве переговоры с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ и отбыл в Киев.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, переговоры в подмосковной резиденции В.ПУТИНА длились около 1 часа 40 минут.
Сейчас кортеж Президента Украины направляется в аэропорт.
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