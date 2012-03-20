Как украинцы относятся к двуязычию? (опрос)

Большинство украинцев не являются сторонниками идеи предоставления русскому языку официального статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации 20-летнего социологического мониторинга «Украинское общество» сообщили специалисты Института социологии НАН Украины.

Исследование показало, что в 1995 году 52% украинцев выступали за предоставление русскому языку официального статуса, а 32,6% были против этого. В то же время 15,3% респондентов не могли определиться с ответом.

По данным исследований 2011 года, количество сторонников этой идеи снизилось до 41,6%. В то же время до 47,1% выросло количество тех, кто выступал против предоставления русскому языку такого статуса. До сих пор не могут определиться со своей позицией 11,4% опрошенных.

Согласно исследованию, которое проводилось с 1992 года, большинство украинцев (36-39%) отмечали, что дома общаются преимущественно на украинском языке и русском (32-36%). Однако, согласно исследованиям 2011 года, этот показатель вырос до 42,8% и 38,6%, соответственно.

При этом обоими языками, в зависимости от обстоятельств, пользуются от 19 до 32% опрошенных. Последнее исследование показывает, этот показатель снизился до 17,1%.

На другом языке дома общается до 2% украинцев.