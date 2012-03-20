Януковича предупреждают, что он «играется с динамитом»

Намерение президента Виктора Януковича найти компромисс с Россией путем уступок в вопросах, составляющих духовные ценности украинского народа, ставит под угрозу существование нашей нации.

Такое мнение в эфире 5 канала высказал эксперт по международной политике, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Григорий Перепелица.

По его убеждению, движение Украины в направлении таких структур, как ЕврАзЭС, будет создавать большие риски для украинской независимости. Эксперт считает, что президент Янукович это понимает.

"Озвученные Януковичем инициативы накануне визита в Кремль ослабляют его позиции и позиции всей Украины. Уступками в вопросах, которые составляют духовные ценности украинского народа, достичь шагов навстречу со стороны Москвы невозможно. Наши уступки Россия рассматривать лишь как слабость и еще больше усилит свое давление", - отметил Перепелица.

По его словам, главная проблема украинского политикума и власти - это непонимание, с кем они имеют дело в лице президента РФ Владимира Путина.

"Путин - это очень жесткий и агрессивный политик, который цинично отстаивает интересы России и считается только с силой. У него за спиной консолидированное общество. Поэтому если президент Украины хочет добиться уступок от России, он за собой также должен иметь консолидированное общество. Языковая же проблема только раскалывает. Это фактически сегодня динамит, с которым играют украинские политики", - резюмировал Перепелица.

Gazeta.ua