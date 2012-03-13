Затулин говорит, что регионалы снова поднимут вопрос русского языка

Партия регионов перед парламентскими выборами 2012 года реанимирует вопрос о статусе русского языка в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН в ходе круглого стола: «Итоги выборов Президента России. Ожидать ли перезагрузки российско-украинских отношений» в Москве.

«Есть основания считать, что в какой-то форме – может, и не окончательной, будет решен вопрос о законе, который призван смягчить нынешние дискуссии о русском языке. То ли в том виде закона КОЛИСНИЧЕНКО-КИВАЛОВА, то ли в каком-то другом, но есть какие-то заверения, что законодательство о языках будет сдвинуто, будет реализовываться», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, это будет сделано в предвыборных целях для электората восточной части Украины.

«Тоже для того, чтобы продемонстрировать это как исполнение обещания Партии регионов накануне выборов. Ибо наиболее крупные проблемы у Партии регионов, по всем данным, как раз назревают в домене ее электората – Донецкой, Харьковской, Луганской областях. Там, где она всегда имела много голосов», - отметил К.ЗАТУЛИН.