Гриценко заявляет о срыве программы утилизации боеприпасов

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о срыве со стороны правительства государственной программы утилизации боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«За восемь месяцев 2007 года не было заключено ни одного соглашения на утилизацию боеприпасов», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, сегодня простаивают предприятия в Павлограде, Донецке и других городах Украины, которые должны уничтожать боеприпасы. В то же время, отметил А.ГРИЦЕНКО, базы с боеприпасами перегружены.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что Министерство промышленной политики и Национальное космическое агентство Украины, которых в конце 2006 года Кабинет министров обязал контролировать и координировать процесс утилизации боеприпасов, фактически не освоили средства на утилизацию боеприпасов.

По словам А.ГРИЦЕНКО, из-за приостановки утилизации боеприпасов невозможно расформировать некоторые воинские части, что было предусмотрено программой Министерства обороны на текущий год.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что настаивал на отчете вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА относительно вопросов утилизации, однако Кабинет министров не согласился на данный отчет.

По мнению министра, до окончания выборов запланированная утилизация боеприпасов не начнется.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что в целом утилизация боеприпасов не должна быть свойственной функцией для Минобороны. В то же время, по его словам, не нужно было менять схему финансирования государственной программы по утилизации боеприпасов накануне нового года. «К сожалению, меня тогда не послушали в правительстве», - подчеркнул он.