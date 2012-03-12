Политолог: у Азарова неплохие шансы

Правительство премьер-министра Николая АЗАРОВА имеет шансы доработать до выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции политолог Владимир ФЕСЕНКО.

«Шансы есть, судя по последним заявлениям Президента. Я думаю, что шансы неплохие. Н.АЗАРОВ остается в своей должности…», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Говоря о том, что может стать причиной отставки Н.АЗАРОВА с должности главы правительства, В.ФЕСЕНКО отметил: «Сам Николай Янович не хочет уходить с должности - это характер человека. Объективные обстоятельства (относительно отставки Н.АЗАРОВА – УНИАН) могут повлиять не столько на Николая Яновича, сколько на Виктора Федоровича. И здесь, мне кажется, что главными причинами, скорее всего, будут не столько объективные обстоятельства, они могут быть поводом, импульсом такого решения, но решающую роль могут сыграть обстоятельства субъективные». В то же время В.ФЕСЕНКО отметил, что правительство Н.АЗАРОВА стало одним из тех правительств во времен независимости Украины, которое проработало два года. До этого времени это удавалось лишь правительству Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО, первому правительству Виктора ЯНУКОВИЧА и второму правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

При этом В.ФЕСЕНКО отметил, что правительству Н.АЗАРОВА удалось достичь экономического роста и стабильности, но, в то же время, заявленные в 2010 году реформы идут не так быстро, как это планировалось. По словам В.ФЕСЕНКО, борьба вокруг должности премьер-министра разнообразных групп влияния продолжается, но, в то же время, сам Н.АЗАРОВ является равноудаленным от всех этих групп и пользуется доверием В.ЯНУКОВИЧА.