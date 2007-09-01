Ющенко хочет отделить ВУЗы от государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за предоставление высшим учебным заведениям независимости от государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время телемоста на Первом Национальном канале «Образованная молодежь – инвестиция для Украины» с участием студентов четырех университетов.

Президент считает безальтернативным путь предоставления высшим учебным заведениям независимости от государства и отмены дипломов государственного образца. По его словам, „европейские университеты давно отделены от государства. Это свободные заведения с колоссальным самоуправлением”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что перейти к этой системе нельзя за один день. „Поэтому давайте будем модернистами, с одной стороны, и реалистами в том, что нам нужно умело сформировать этот процесс”, - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине существует около тысячи высших учебных заведений, что в десять раз больше, чем, например, во Франции.

Президент отметил, что сегодня существование такого количества учебных заведений является нецелесообразным: „Сегодня нужно признать, что не все (вузы) дают полноту тех знаний, которые требуются по уровню того или другого заведения”.

Он прогнозирует, что Украине еще нужно пройти дорогу реформирования высшей школы. „Миссия государства должна минимизироваться в своем влиянии”, - сказал он и отметил, что государство должно делать преференции социальным группам населения, а не заведениям образования.

Как сообщил В.ЮЩЕНКО, в этом году планируется начать эксперимент, когда восемь вузов из разных городов Украины, в том числе Киево-Могилянская академия, получат независимый статус.

Глава государства также рассказал о начале пересмотра с прошлого года выдачи лицензий для высших учебных заведений. По его словам, на сегодняшний день на 31 заведение уже стало меньше. В.ЮЩЕНКО пообещал активизировать соответствующую работу и в дальнейшем.