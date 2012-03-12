В ПР уверяют, что Постоянный комитет и Бюро ПАСЕ не видят в Украине политзаключенных

Постоянный комитет и Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы признали отсутствие в Украине политических заключенных.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, вице-президент ПАСЕ, председатель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Иван ПОПЕСКУ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Ни Постоянный комитет, ни Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы не признали существование в Украине политических заключенных», - сказал депутат. «Речь может идти лишь о наличии в стране политиков, которые находятся в заключении, – а это совершенно разные вещи», – добавил он.

«Конечно, за все свои проступки политики в первую очередь несут политическую ответственность. Но когда их действия подпадают под «криминал», уже ничто не может освободить их от уголовной ответственности», - заявил парламентарий.

И.ПОПЕСКУ также выразил удивление тем обстоятельством, что некоторые европейские политики называют украинское правосудие избирательным. «Бывший министр экологии в правительстве ТИМОШЕНКО Георгий ФИЛИПЧУК был задержан, но вскоре после ознакомления с материалами дела был отпущен под подписку о невыезде. Экс-министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА выиграл суд и сейчас находится на свободе. Почему тогда Европа говорит об избирательном правосудии?», - отметил он.

«Кроме того, Европа требует от Украины внести изменения в 364, 365 статьи Уголовного кодекса. Мы обратились в Министерство юстиции и получили анализ законодательств более 30 стран-членов Совета Европы, где в той или иной формулировке соответствующие статьи присутствуют. Кроме того, еще во время президентства Леонида Кучмы ПАСЕ обратила внимание Украины на то, что если она будет вносить изменения в Конституцию неконституционным способом, то страну могут ожидать санкции. Поэтому все поправки в действующее законодательство депутаты Верховной Рады будут вносить лишь в строжайшем соответствии букве закона. Мы не имеем права нарушать порядок», - заявил И.ПОПЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, Парламентская Ассамблея Совета Европы в своем заявлении от 9 марта с обеспокоенностью отметила отсутствие прогресса в выполнении Украиной последней резолюции ПАСЕ, в которой речь шла о декриминализации дел экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других бывших высокопоставленных должностных лиц.

Кроме того, в ПАСЕ напомнили, что 27 февраля 2012 года Ю.ЛУЦЕНКО был приговорен к 4 годам лишения свободы "на основании судебного процесса, который, как утверждается, был несправедливым, и за преступления, которые не соответствуют сроку тюремного заключения".

"Тот факт, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО остается под стражей, а также недавнее осуждение ЛУЦЕНКО, невзирая на серьезное ухудшение состояния их здоровья - усиливают впечатление выборочного правосудия", - сказано в заявлении ПАСЕ.

ПАСЕ снова призывает власть Украины - в том числе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – "срочно рассмотреть все правовые средства, имеющиеся в их распоряжении, чтобы освободить этих бывших членов правительства и разрешить им принимать участие в будущих парламентских выборах".

"Ассамблея через Мониторинговый комитет будет и в дальнейшем внимательно отслеживать ситуацию", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ПАРЕ напомнили, что, в случае ухудшения ситуации и если требования Ассамблеи не будут выполнены, Комитет может предложить введение санкций против Украины.