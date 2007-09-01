Ющенко знает, чем озадачить Раду следующего созыва

В ноябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует предложить на рассмотрение Верховной Раде программу экономического развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время телемоста на Первом Национальном канале «Образованная молодежь – инвестиция для Украины» с участием студентов четырех университетов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нация должна иметь такой документ, и если правительство не предлагает программу развития страны, ее нарабатывают другие – в трех независимых центрах.

По его словам, сейчас нарабатывается концепция экономического развития Украины. „Она будет предложена в ноябре украинскому парламенту для принятия как национальная доктрина, национальный закон, который бы потом был обеспечен соответствующим финансированием”, - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив убеждение, что Верховная Рада Украины нового созыва начнет свою работу именно с рассмотрения этой программы.

Отвечая на вопрос об источниках финансирования повышения социальных стандартов, Президент сказал, что есть два пути наполнения бюджета – развитие экономики и детенизация экономики.

Также он высказался за необходимость отмены льгот и преференций, отметив, что справедливая социальная политика должна осуществляться через справедливые пенсии и зарплаты. „Справедливая социальная политика - это та, которая не имеет льгот, это та политика, которая не имеет преференций. Если мы с вами добьемся, уважаемое молодое поколение, что у нас будет закон один для всех, то и социальная политика у нас будет одна для всех – через заработную плату, пенсию”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент в очередной раз раскритиковал позицию правительства относительно увеличения внешнего долга. По его убеждению, при профессиональном правительстве уже сегодня можно было бы ставить вопрос о бездефицитном бюджете.

Раскритиковал В.ЮЩЕНКО и то, что правительство полтора года существует без программы своей деятельности. Он отметил, что правительство должно иметь четкий план реформ: „Нельзя сделать медицинскую реформу без налоговой реформы”.

Говорил Президент и о сфере здравоохранения. В.ЮЩЕНКО отметил, что при советской системе медицины жить уже невозможно. Он выразил надежду, что придет новая власть, которая будет способна проводить реформы, в том числе и в медицинской сфере. В частности, Президент высказался за переход на социально-страховую медицину. „Деньги должны ходить за пациентом, а не за медицинским учреждением”, - сказал он.