Клюев - о двустороннем газовом консорциуме с РФ: Все может быть

Украина готова создать двухсторонний украинско-российский газовый консорциум в случае поступления «выгодного» предложения.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей КЛЮЕВ, сообщается на сайте ведомства.

«Если на двусторонней основе последуют однозначно выгодные для Украины предложения, то все может быть. Самое важное – наши национальные интересы. А они состоят в том, чтобы транзит российского газа в Европу гарантированно осуществлялся именно через Украину, а не в обход, и в дальнейшей перспективе, и как можно в больших объемах», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что трехсторонний консорциум по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) при участии представителей Украины, России и Евросоюза лучше, чем двухсторонний.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.