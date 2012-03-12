Евродепутаты просят Платини повлиять на Януковича

Европейские депутаты, представители организации Eurasian Transition Group, просят Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ «не закрывать глаза на то, что происходит в Украине» и использовать свое влияние для поддержки демократических основ в этом государстве.

Об этом говорится в открытом письме представителей Eurasian Transition Group, текст которого размещен на сайте этой организации.

Как отмечают авторы письма, менее чем через 100 дней состоится первый матч Евро-2012. Этот чемпионат частично пройдет в Украине. В то же время, авторы письма отмечают, что глубоко озабочены текущей политической и судебной ситуацией в этой стране. «Без преувеличения, у нас создалось впечатление, что власть Украины попробует использовать это событие для собственной пиар-кампании, в то время как оппоненты Президента находятся за решеткой, а критически настроенные СМИ не могут работать в соответствии с международными стандартами», - подчеркивается в документе.

Как отмечают представители ETG, решения киевского суда заключить за решетку бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на семь лет за превышение служебных полномочий «является однозначным сигналом. Он говорит, что Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «в действительности совсем не волнует, что о нем думает ЕС. Он также подтверждает то, о чем уже долгое время заявляют критики В.ЯНУКОВИЧА: что при его лидерстве страна соскальзывает к «управляемой демократии» и авторитарному правлению».

Евродепутаты отмечают, что «с момента своего прихода к власти В.ЯНУКОВИЧ быстро свернул демократические достижения Помаранчевой революции. Он придушил независимые СМИ в стране, а телевидение теперь находится в руках кучки провластных олигархов. Оппозиционные журналисты, такие как репортер Василий Климентьев, который занимался расследованиями, пропадают. В парламенте Партия регионов В.ЯНУКОВИЧА с помощью сомнительных средств сформировала большинство. А в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и других высокопоставленных членов ее блока были начаты политически мотивированные преследования».

Но очевидно, считают авторы письма, «что целью этого дела было нанести ущерб Ю.ТИМОШЕНКО и подорвать прозападные силы, которые борются с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и которые она представляет». Теперь она не имеет возможности принимать участие в двух следующих выборах в Украине: парламентских в 2012 году и президентских выборах в 2015 году.

Представители ETG сравнивают судебный процесс в отношении Ю.ТИМОШЕНКО с судом над Михаилом ХОДОРКОВСКИМ, российским олигархом, который мешал Владимиру ПУТИНУ.

Авторы письма на имя М.ПЛАТИНИ отмечают, что западным парламентариям, например, членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, не разрешают посетить Ю.ТИМОШЕНКО в заключении и проверить ее физическое и моральное состояние.

Они также напоминают, что все «европейские правительства и парламенты четко заявили о своей позиции: они не будут терпеть режим в Киеве, который пренебрегает всеми фундаментальными европейскими и международными правами человека и гражданскими правами».

«Хотя УЕФА – не политический институт, мы знаем, что влияние этой организации не ограничивается футбольным стадионом. Поскольку Евро-2012 был и остается одним из важнейших спортивных и социальных событий в Европе, он является примером того, как общество, европейские организации и спорт могут повлиять на политические преследования такими режимами, как в Украине. Вы, возможно, слышали, что некоторые менеджеры успешных европейских футбольных команд уже объявили, что они будут бойкотировать украинскую часть Евро-2012, не поедут в эту страну и не будут даже смотреть игры по телевидению. Поэтому мы хотели бы попросить Вас, как Президента УЕФА, не закрывать глаза на то, что происходит в Украине. Пожалуйста, поднимайте вопросы политических преследований и несправедливости на публике, говорите об этом с должностными лицами и властью Украины», - отмечают авторы письма.

Отмечая, что М.ПЛАТИНИ представляет «официальную и единственную европейскую футбольную организацию, спорт, который не только является вызовом для команд, но и, в целом, частью более широкой европейской идеи», авторы письма призывают Президента УЕФА «выступить в роли представителя тех прав, которые являются неотъемлемыми для нашего международного сообщества, и поднять Ваш голос в поддержку не только украинского народа, но и всех европейцев».

Письмо, в частности, подписали, Элмар БРОК - депутат Европейского Парламента, председатель Комитета иностранных дел ЕП; Виола фон КРАМОН, депутат, спикер Союза 90/Зеленых по внешнеполитическим вопросам Европейского Союза, Парламент Германии; Вальбурга Габсбург ДУГЛАС, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ; Михаэль ЛАУБШ, президент Eurasian Transition Group; Маттео МЕКАЧЧИ, депутат, председатель Третьего комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ; Чарльз ТЕННОК, депутат Европейского Парламента, Координатор Группы ЕКР в Комитете иностранных дел ЕП.

*** Eurasian Transition Group (ETG) является международной неправительственной некоммерческой организацией, которая базируется в Западной Европе. Ее цель - содействие демократии, развитию гражданских прав и свобод, свободы средств массовой информации.