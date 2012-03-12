Оппозиция к Януковичу завтра не пойдет

Оппозиционные фракции НУ-НС и “БЮТ-“Батьківщина” готовы обсудить актуальные политические и социально-экономические вопросы только с Президентом и не собираются принимать участие в завтрашней встрече Виктора ЯНУКОВИЧА с его «сателлитами из парламентского большинства», говорится в совместном заявлении председателей фракций НУ-НС и “БЮТ-“Батьківщина” Николая МАРТЫНЕНКО и Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, в заявлении сказано: “Прошло несколько недель после неоднократных обращений о встрече объединенной оппозиции напрямую с Президентом. После долгих размышлений власти придумали, как это обойти – де-факто нивелировать такую встречу и создать Президенту комфортные условия с участием его союзников из парламентского большинства. Но они голосуют по команде Президента, поэтому нас не интересует общение Виктора ЯНУКОВИЧА с его подчиненными».

«Мы настаивали и настаиваем на прямом и публичном разговоре исключительно с Президентом, который сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Оппозиция хочет под телекамерами говорить об уничтожении демократии, остановке евроинтеграции, политических преследованиях, ухудшении социально-экономической ситуации. У нас есть законодательные предложения для того, чтобы страна окончательно не скатилась в бездну”, - подчеркивают Н.МАРТЫНЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН.

“Если Президенту наконец хватит смелости встретиться с оппозицией сам-на-сам, не прячась за своих союзников, тогда такая встреча может состояться в любой момент. Мы не позволим превращать серьезные вещи в фарс в исполнении провластных фракций”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, пресс-служба Президента проинформировала, что на 13 марта, на 14.30 запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности, оппозиционных. Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от А.КОЖЕМЯКИНА и Н.МАРТЫНЕНКО от 21 февраля.