Томенко: оппозиция пожертвует неприкосновенностью при одном условии

Фракции оппозиции готовы голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, если одновременно с этим будет снята неприкосновенность с Президента Украины и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что оппозиция неоднократно требовала отмены неприкосновенности для вышеуказанных должностных лиц.

«Мы хоть завтра готовы голосовать, но в версии, что у нас не будет ни одного неприкосновенного лица в стране», - сказал Н.ТОМЕНКО.