Супрун просит мэров обеспечить ”политическую тишину”

14:01, 01 сентября 2007
Политика
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Хотя бы в День города

Лидер блока „Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН обратилась к мэрам городов, в которых во время предвыборной кампании будут проходить празднования Дня города, проводить эти дни в состоянии „политической тишины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, суть предложения заключается в том, чтобы в этот день в городе не проводились политические митинги и агитация.

 

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