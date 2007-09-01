Супрун просит мэров обеспечить ”политическую тишину”
14:01, 01 сентября 2007Политика
432 0
Хотя бы в День города
Лидер блока „Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН обратилась к мэрам городов, в которых во время предвыборной кампании будут проходить празднования Дня города, проводить эти дни в состоянии „политической тишины”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, суть предложения заключается в том, чтобы в этот день в городе не проводились политические митинги и агитация.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter