Супрун просит мэров обеспечить ”политическую тишину”

Лидер блока „Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН обратилась к мэрам городов, в которых во время предвыборной кампании будут проходить празднования Дня города, проводить эти дни в состоянии „политической тишины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, суть предложения заключается в том, чтобы в этот день в городе не проводились политические митинги и агитация.