Литвин говорит, что он не так глуп, чтобы покупать «Мерседес» перед выборами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что обвинения в его адрес связаны с началом избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о правдивости информации о приобретении автомобиля «Мерседес» 2011 года выпуска для ВР.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, данный факт можно легко проверить, обратившись в ВР по поводу того, какие автомобили были приобретены парламентом в последние годы.

«Или вам всем нравится, что меня добивают по неизвестно каким причинам?», - спросил он и заметил, что прекрасно понимает эту ситуацию, поскольку до парламентских выборов осталось шесть месяцев.

«Ну, вы же люди умные, вы же вменяемые, вы же с мозгами дружите. Так пошел бы я перед выборами на то, чтобы делать это?», - подчеркнул В.ЛИВИН, обращаясь к журналистам.

«Возможно, я бы ждал завершения выборов и тогда уже мостил бы под себя какую-то удобную себе машину. Ну неужели вы этой логики не понимаете? Вам бросили кость, вы ее все грызете», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, также не соответствует действительности информация о том, что он «как-то некорректно высказался в отношении женщин во время своего интервью телеканалу «Рада».

Как отметил В.ЛИТВИН, так дальше не может продолжаться. «Вы думаете, что у меня сердце - пламенный мотор? Неужели бы я пошел на то, в чем меня обвиняют? Ну побойтесь Бога! Вы же нормальны все люди!», - заявил он.

При этом спикер добавил: «Я понимаю, что началась политическая кампания, и неважно, правда или полуправда».