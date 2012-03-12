Оппозиция подозревает, что украинскую трубу таки готовят к продаже

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует снять с рассмотрения два законопроекта, которые касаются функционирования топливно-энергетичного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он сообщил, что в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 15 марта, законопроекты по реформированию нефтегазового комплекса, а также законопроект, которым предлагается исключить теплоэнергоцентрали из перечня объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы.

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что оппозиция неоднократно заявляла о недопустимости приватизации украинской газотранспортной системы.

«Мы обеспокоены этой ситуацией, и фракция настаивает на том, чтобы эти законопроекты были сняты с рассмотрения», - сказал он.