Эксперт: Янукович показывает «донецким», что их эра заканчивается

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что своим приглашением на должность министра экономики Петра Порошенко Президент Виктор Янукович хочет показать, что он назначает на должность в Кабмин не только «донецких» и дает намек на то, что «заканчивается эра донецкого профессионализма, а наступает эра профессионалов общеукраинского масштаба».

Об этом политолог сказал «Главреду».

Небоженко подчеркнул, что Янукович дал понять, что управление страной и реформы должны осуществлять профессионалы, независимо от партийной принадлежности. «Поэтому он решается на такой серьезный шаг, пытаясь уговорить Порошенко взять одну из самых ключевых должностей в правительстве», - подчеркнул Небоженко.

«Он (Янукович – Ред.), с одной стороны, показывает ему перспективы, а Порошенко давно уже созрел как министр и имеет уже опыт работы на этой должности, а с другой - показывает «донецким», что дальше двигаться Украине, опираясь только на их силы, невозможно», - выразил свое мнение политолог.

«Привлекая Порошенко к работе в Кабмине Янукович пытается сделать то, что не удалось в свое время сделать Виктору Ющенко, который намеревался помирить разные берега, разные финансово-промышленные группы», - считает Небоженко.

«Порошенко покажет пример и остальным сильным политикам из оппозиции, оказавшимся не у дел, что сотрудничество Президента в принципе возможно не только со «своими», но и с теми, кто раньше был в оппозиции. Это приглашение выглядит как намек на то, что заканчивается эра донецкого профессионализма, а наступает эра профессионалов общеукраинского масштаба», - подчеркнул политолог.

Ранее «Главред» сообщал: Янукович хочет, чтобы Порошенко работал в правительстве министром экономического развития и торговли. «Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал (в правительстве – Ред.)», - сказал Президент.