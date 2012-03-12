Литвин предлагает в ВР договориться о нарезке округов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает в парламенте договориться, как делить округа для проведения парламентских выборов 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и голов комитетов парламента.

По его словам, нужно при участии руководителей фракций и руководства комитетов парламента обсудить вопрос о распределении округов.

Перед этим председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО отметил, что многие пытаются «заниматься выигрыванием парламентских выборов уже сегодня».

По его словам, «мы видим определенные обращения в Конституционный Суд Украины, мы видим, в частности, попытку разделить мажоритарные округа в зале ВР, то есть большинством – властью, а этот вопрос должен рассматривать ЦИК».

В.ЛИТВИН в ответ отметил, что этот вопрос нужно совместно решать в парламенте, поскольку «сегодня уже определяют, кто там доминирует в ЦИК, какое преимущество на одной или другой стороне, и как будут определяться округа».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что целесообразно было бы найти компромисс в ВР, как это было с законом о выборах народных депутатов Украины.

По его словам, таким компромиссом мог бы быть законопроект о распределении округов, за который проголосовало бы конституционное большинство (идет речь о более чем 300 народных депутатах – УНИАН) в парламенте Украины.