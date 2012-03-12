Версия о готовившемся покушении на Путина не находит подтверждения

Версия о готовившемся покушении на Владимира ПУТИНА пока не находит подтверждения.

Как стало известно газете «Коммерсант-Украина» (№39), у следователей Службы безопасности Украины пока нет оснований для предъявления арестованным за незаконный оборот взрывчатки уроженцу Чечни Руслану Мадаеву и гражданину Казахстана Илье ПЬЯНЗИНУ обвинения в подготовке покушения на премьер-министра России В.ПУТИНА. Источники газеты в правоохранительных органах утверждают, что никаких других признательных показаний, кроме видеозаписи, показанной в эфире российского "Первого канала", у следствия до сих пор нет.

Правоохранительные органы не располагают доказательствами для привлечения задержанных в Одессе граждан Российской Федерации и Казахстана к уголовной ответственности по ст. 258 УК ("терроризм"). "В деле отсутствуют прямые доказательства того, что задержанные готовили в отношении Владимира ПУТИНА террористический акт", - рассказал газете источник, знакомый с материалами дела.

Как сообщил изданию руководитель пресс-центра Управления СБУ в Одесской области Игорь СКУРТОВ, за последние дни "в расследовании не произошло существенных изменений". При этом он не смог ответить на вопрос, имеются ли в распоряжении СБУ другие признательные показания подозреваемых, кроме тех, что уже были показаны в эфире российского телевидения.

В то же время источник "Ъ", близкий к следствию, утверждает, что исследованные вещественные доказательства по делу не дают однозначного ответа на вопрос о целях арестованных. В частности, были изучены элементы взрывных устройств, найденных в квартире; ноутбук с видеозаписями и фотографиями; а также ряд показаний арестованных. Однако из этих показаний, данных следователям СБУ, выходит, что в Одессе обвиняемые лишь обучались изготовлению взрывчатки из подручных материалов и совершали пробные взрывы.

По словам источника, в памяти изъятого компьютера, в частности, зафиксировано, "как преступники готовили взрывчатку из селитры, купленной в хозяйственном магазине". "Вместе с видео кортежа ПУТИНА хранились фотографии нескольких крупных общественных зданий Одессы - например, Дворца спорта. Но никакого теракта на территории Одессы не планировалось. Это было именно обучение. Есть видео, на котором они заложили взрывчатку в землю на глубину около метра и с ее помощью пытались разорвать мощную трубу. Но труба погнулась, а не лопнула. Этот взрыв мощностью в несколько килограммов тротила они, не особо таясь, совершили в одном из южных районов Одесской области", - рассказал "Ъ" сотрудник правоохранительной структуры, знакомый с материалами следствия. Таким образом, следствие склоняется к тому, что фигуранты громкого дела действительно собирались совершать взрывы в России, но скорее не с целью покушений на конкретных лиц, а для диверсий экономического характера.

Газета напоминает, что 4 января в Одессе в квартире на Тираспольской улице произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России Р.Мадаев, а гражданин Казахстана И.ПЬЯНЗИН был госпитализирован с ожогами. В сгоревшей квартире были найдены компоненты взрывчатки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 263 УК ("незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами"; предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет) и ареста подозреваемого И.ПЬЯНЗИНА. По версии правоохранительных органов, И.ПЬЯНЗИН и Р.Мадаев являлись членами банды Адама ОСМАЕВА, который ранее был объявлен в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана КАДЫРОВА в 2007 году. 4 февраля в Одессе был задержан и А.ОСМАЕВ. 27 февраля российский "Первый канал" показал видеосюжет, в котором А.ОСМАЕВ признается в планировании покушения на В.ПУТИНА.