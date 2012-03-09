Тимошенко отказалась носить тюремную робу

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находящаяся по приговору Печерского суда в Качановской исправительной колонии г.Харькова, отказалась носить тюремную спецодежду.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Отказываюсь придерживаться каких-либо режимных требований – принудительно работать, потому что у меня есть работа - я председатель партии «Батьківщина», надевать тюремную форму», - цитирует пресс-служба ГПтСУ письменное заявление Ю.ТИМОШЕНКО руководству учреждения.