Тимошенко отказалась носить тюремную робу
15:28, 09 марта 2012Политика
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В Киеве получили текст заявления от рукодства харьковской женской колонии
Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находящаяся по приговору Печерского суда в Качановской исправительной колонии г.Харькова, отказалась носить тюремную спецодежду.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
«Отказываюсь придерживаться каких-либо режимных требований – принудительно работать, потому что у меня есть работа - я председатель партии «Батьківщина», надевать тюремную форму», - цитирует пресс-служба ГПтСУ письменное заявление Ю.ТИМОШЕНКО руководству учреждения.
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