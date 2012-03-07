Российский олигарх не видит реализатора идей, которыми "беременна Украина"

Российский олигарх в изгнании Борис БЕРЕЗОВСКИЙ констатирует демократический путь развития Украины, но темпы развития демократии в Украине связывает с событиями в России.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, которое опубликовано на сайте агентства.

“Я считаю, что вопрос вашего политического будущего решен. Украина раз и навсегда вошла в русло демократического развития. Но, с другой стороны, насколько быстро она будет двигаться - зависит, к сожалению, в огромной мере от того, что будет происходить в России, а не от событий в Украине”, - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

При этом он добавил, что не видит ни одного молодого украинского политика, который мог бы реализовать все те идеи, “которыми беременна Украина, которые жизненно важны”.

“Я имею в виду и кардинальное сближение с Европой, и структурную перестройку экономики, болезненную для общества, но необходимую”, - объяснил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.