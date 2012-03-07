ВКУ расценивает приговор Луценко как очередную судебную расправу

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) выражает свою глубокую обеспокоенность решением Печерского районного суда Киева от 27 февраля 2012 г. осудить бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО к четырем годам заключения и расценивает это решение как очередную судебную расправу властных структур Украины над политической оппозицией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

ВКУ разделяет сделанные на эту тему заявления высоких международных институтов и ведущих государств мира, которые отмечают, что «украинская судебная система не отвечает международным стандартам и что в Украине продолжается нарушение принципов верховенства права и основных прав и свобод человека».

«Тот факт, что в Украине накануне парламентских выборов за решетку бросают лидеров двух оппозиционных партий “Батькивщина” и “Народная самооборона” Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, является чрезвычайно тревожным сигналом относительно честности и прозрачности этих выборов”, – заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений ЧОЛИЙ.

Справка УНИАН. ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющий интересы свыше 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 32 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основан в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан неправительственной организацией в Экономическом и Социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.