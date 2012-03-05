Украинские депутаты не хотели бы президентской формы правления

Только 12,2% народных депутатов поддерживают президентскую форму правления в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования Марина ТКАЧЕНКО, презентуя результаты опроса народных депутатов Украины, проведенного институтом.

Еще 17% парламентариев высказываются в пользу президентско-парламентской модели.

По словам М.ТКАЧЕНКО, большинство - 43,5% - опрошенных депутатов считают оптимальной для Украины парламентско-президентскую форму правления, 25,9% – парламентскую. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 1,4% народных депутатов.

М.ТКАЧЕНКО также рассказала, что подавляющее большинство опрошенных народных депутатов Украины всех фракций считает, что следующие парламентские выборы должны состояться в октябре 2012 года. В частности, такой ответ выбрали 88,4% опрошенных парламентариев.

При этом, 7,5% народных депутатов полагают, что выборы в Верховную Раду в 2015 году должны быть синхронизированы с президентскими, а 2,7% опрошенных высказали мнение, что следующие выборы в парламент должны быть отложены на неопределенный период. Затруднились ответить на этот вопрос 1,4% респондентов.

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА положительно оценил тот факт, что большинство народных избранников высказалось за проведение выборов в сроки, определенные Конституцией Украины. «Это очень серьезный показатель, в то время когда законы Украины, мягко говоря, выполняются не всегда, народные депутаты тотальным большинством демонстрируют свою готовность придерживаться Конституции», - отметил эксперт.

Институт Горшенина провел опрос народных депутатов Украины с 20 по 24 февраля 2012 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 147 парламентариев. Метод опроса – анкетное интервью.