Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК призвал оппозицию забыть об объединении, а вместо этого вести разговор о выработке общей политической платформы перед следующими выборами в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТЯГНИБОК сегодня заявил, выступая в Житомире на встрече с жителями города.

«Я убежден, что объединение всех оппозиционных сил на следующих парламентских выборах является невозможным», - отметил О. ТЯГНИБОК.

По его словам, история украинской политики доказала, что такие объединения оппозиции являются непродолжительными и малопроизводительными.

«Хотите - воспринимайте это или не воспринимайте - еще раз говорю – объединение ради объединения никому не нужно. Если вы имеете какую-то иллюзию и вас украинская история еще ничего не научила, то и дальше себе живите в своем розовом иллюзорном мире», - сказал политик.

При этом он напомнил 2007 год: «Что с того, когда в 2007 году оппозиционные силы объединились, если в них не было идеологии и в их списках «кишело» изменниками?», - отметил лидер ВО «Свобода».

По мнению политика, украинской оппозиции следует не объединяться, а выработать общую политическую платформу и на ее основе, «при условии отсутствия потенциальных изменников», победить на нынешних парламентских выборах.

О.ТЯГНИБОК также призвал украинцев «прекратить заниматься мазохизмом - натыкаться постоянно на собственные ошибки, избегая выводов с истории» и попросил их мыслить политическими мерками и реалиями.

«Если хочетесь бросаться на танк, сделайте это мудро, сделайте это с патриотической силой», - посоветовал лидер «свободовцев».

Он объяснил, что объединение оппозиционных сил невозможно потому, что у них разные идеологии и оно обречено на поражение.

«Победа оппозиции на выборах в парламент 2012 года возможна лишь при условии координации оппозиционными силами действий ради единой платформы и при отсутствии изменников», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Он заверил, что ВО «Свобода» «никогда не пойдет ни на какие объединения, которые будут противоречить ее идеологическим принципам».