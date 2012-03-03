Янукович расширил права заграничных украинцев

Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №4381-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе заграничных украинцев», который расширяет их права.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Изменения к Закону «О правовом статусе заграничных украинцев» в частности предусматривают дополнения норм отмеченного Закона «О правовом статусе заграничных украинцев» положениями о праве лиц, которые приобрели статус заграничных украинцев, работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.

Кроме того, изменения предусматривают установление ежегодно для заграничных украинцев квот приема в высшие учебные заведения Украины в пределах объемов государственного заказа.

Говорится также об отмене сроковости действия удостоверения заграничного украинца (за действующим Законом удостоверение выдается сроком на 10 лет с последующей его перерегистрацией).

Изменения к Закону, кроме того, касаются определения полномочий Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти относительно сотрудничества с заграничными украинцами (Правительство утверждает государственную целевую программу такого сотрудничества, порядок оформления и выдачи удостоверения заграничного украинца, способствует проведению мероприятий по обеспечению сотрудничества. Центральный орган исполнительной власти по вопросам сотрудничества с заграничными украинцами обеспечивает реализацию государственной политики Украины в сфере сотрудничества с заграничными украинцами; другие центральные органы исполнительной власти обеспечивают сотрудничество с заграничными украинцами в соответствии со своей компетенцией).