Янукович осуществил перестановки в СБУ

Изменения происходят в двух департаментах

Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил Михаила БОНДАРЧУКА начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил Михаила БОНДАРЧУКА начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства. Владимир СЕЛЕЗНЕВ назначен начальником Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины. Перед этим, другими указами, В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра ПЕТРУЛЕВИЧА от должности начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины, Геннадия БЕРЕЗОВСКОГО - от должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, а М.БОНДАРЧУКА - от должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины по материально-техническому обеспечению СБУ.

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