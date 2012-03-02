Попов призвал медиков к полной откровенности

Председатель КГГА Александр Попов доволен тем, как продвигается обсуждение ситуации в медицинской отрасли. «Я благодарен врачам, медицинским работникам, которые откликнулись на мою просьбу, поверили в возможность изменений и решили принять участие в обсуждениях», – отметил Александр Попов.

Обсуждения сейчас происходят на уровне трудовых коллективов лечебных заведений. Медики поднимают актуальные вопросы отрасли и делегируют своих представителей в КГГА для общей разработки Столичного стандарта здоровья. На сегодня в обсуждении уже приняли участие коллективы семи из десяти районов столицы. В начале февраля, инициируя процесс обсуждения, председатель КГГА раскритиковал бюрократические подходы к реализации медицинской реформы, «когда чиновники формируют директивы, не отслеживая реального положения вещей». И отметил, что никто, лучше врачей-практиков, не знает, как решать проблемы отрасли.

Александр Попов отметил, что его позиция по отношению к обсуждениям проблем медицинской сферы в среде медиков-практиков не изменилась. «Когда я собирался обратиться к медикам Киева с предложением приобщиться к разработке стандарта, не могу сказать, что меня не отговаривали. Было много советов наподобие того, что медики консервативно настроены против изменений, против реформирования. Предупреждали о волне негатива, о том, что начнется негативная реакция. Моя позиция и тогда, когда я инициировал обсуждение среди медиков-практиков, и сегодня не изменилась. Лишь совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию», – отметил Александр Попов.

По словам главы КГГА, сейчас проходит один из важнейших этапов – обсуждение на уровне трудовых коллективов. Медики должны сами для себя определить, где в столичной системе здравоохранения происходят сбои, какие проблемы требуют немедленного решения, на какие вызовы столичной медицине придется отвечать завтра.

«Еще рано подбивать итоги, но уже сейчас могу сказать: я доволен течением событий», – отметил Александр Попов. По словам председателя КГГА, сначала у него были опасения, что обсуждения в трудовых коллективах могут превратиться в очередные ковровые совещания «для галочки», что люди настолько отчаялись, что будут собираться разве что по принуждению. «Но надежда, лично у меня, была. И она оправдывается! Ежедневно поднимаются все новые проблемы. Оказываются и упреждаются системные сбои. Сегодня нам известно о состоянии дел в отрасли больше чем когда-либо в прошлом. Убежден и приложу все усилия, чтобы энтузиазм не прошел, чтобы люди, которые решили мне поверить, не были разочарованы. Вместе мы создадим действенный Столичный стандарт здоровья и сможем кардинально изменить ситуацию к лучшему», – отметил Александр Попов.

Пресс-служба КГГА