В АП убеждают, что рабочий день Януковича длится 14 часов

Рабочий график Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА остается достаточно плотным, в том числе в выходные и праздничные дни, а рабочий день длится по 14 часов.

Об этом советник Президента – руководитель Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Юрий ЛАДНЫЙ сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Свободного времени у Президента практически нет. Весь его рабочий день расписан буквально по минутам и длится по 14 часов, выходные не являются исключением», – сказал Ю.ЛАДНЫЙ.

Он, в частности, добавил, что в выходные и праздничные дни глава государства часто принимает участие в официальных мероприятиях и проводит рабочие встречи.

По словам Ю.ЛАДНОГО, глава государства работает как в помещении Администрации Президента на ул. Банковой, так и в резиденции в с. Новые Петровцы («Межигорье»), где также проводит встречи и совещания.

Советник Президента также отметил, что во время поездок по регионам В.ЯНУКОВИЧ часто отступает от официальной программы и «экспромтом» подходит к людям пообщаться. Безусловно, добавил Ю.ЛАДНЫЙ, такие незапланированные шаги несколько нарушают график программы пребывания в регионе и являются «дополнительными вызовами» для охраны.

«Но решение в каждом частном случае принимает только Виктор Федорович, который отдает преимущество общению с гражданами. В таких ситуациях люди открыто говорят о злободневных проблемах, накопившихся в их области, городе. По итогам такого общения Президент сразу же дает поручение местным чиновникам, министрам, которые его сопровождают, разобраться в ситуации и помочь людям. А затем лично контролирует ход выполнения своих поручений», – сказал советник Президента.