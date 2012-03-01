Дочь Тимошенко: Меркель пообещала, что не оставит маму в беде

Европейские политики заверили дочь осужденной бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгению, что будут действовать для поддержки ее матери и изменения ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ТИМОШЕНКО заявила украинским журналистам сегодня после завершения саммита ЕНП, в котором она принимала участие.

«Все, с кем я встречалась сегодня, сказали, что не только продолжат бороться за маму, но и усилят действия, поскольку ситуация не улучшается», – сказала она. «Они заявили, что будут переходить к конкретным действиям», - добавила Е.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня встретилась, в частности, с премьер-министром Словении Янешом ЯНСОЙ и канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ. «Она (А.МЕРКЕЛЬ – УНИАН) говорила со мной по-русски, и передала маме самые теплые, сердечные пожелания. Она просила передать, что не оставит маму в беде, и что вся группа народных партий будет поддерживать ее», – сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что, в свою очередь, поблагодарила А.МЕРКЕЛЬ за поддержку и, в частности, за направление немецких врачей для проведения независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО.