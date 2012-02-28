Турчинов считает, что Порошенко придется работать в «пирамиде»

В случае, если Петр ПОРОШЕНКО согласится занять должность министра в нынешнем правительстве, он должен разделить ответственность с властью за ситуацию в Украине.

Об этом в эфире телеканала ТВі заявил первый заместитель председателя партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, изменить ситуацию в нынешней власти с помощью отдельной личности, дав ей должность, невозможно. “Построена очень жесткая пирамида, и в пределах этой пирамиды все будут работать так, как считает нужным Президент ЯНУКОВИЧ и его ближайшее окружение”, - сказал он.

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, тот, кто делает выбор, и идет работать во Власть, должен нести всю ответственность за то, что происходит в стране.

“Если человек идет, чтобы усиливать эту власть, он тем самым несет и ответственность за деятельность этой власти”, - отметил он.