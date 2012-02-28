США призвали освободить Луценко

США призвали власти Украины освободить бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, который в понедельник был осужден на четыре года лишения свободы, сообщает Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Викторию Нуланд.

"Мы призываем украинское руководство освободить Луценко и других членов прежнего правительства, которые сейчас находятся в заключении. Мы полагаем, что они должны иметь возможность в полной мере участвовать в политической жизни страны", - заявила Нуланд.

По ее мнению, судебные преследования Юрия Луценко и экс-премьера Украины Юлии Тимошенко обусловлены политическими причинами, что "вызывает серьезные вопросы относительно приверженности украинских властей демократии".

Ранее разочарование в связи с приговором украинскому политику выразила глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Штефан Фюле, отмечает РИА Новости.