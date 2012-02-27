Яценюк даже не сомневается, что Тимошенко и Луценко поможет Евросуд

Народный депутат Украины, лидер политической партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК выразил уверенность в позитивном решении Европейского суда по правам человека по делам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой политической партии "Фронт Змін" заявлении А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что «наша юридическая служба провела анализ материалов дел, и сегодня можно смело заявить, что Европейский суд по правам человека защитит и ТИМОШЕНКО, и ЛУЦЕНКО”. При этом добавил: “И мы будем требовать от власти выполнения решения этого суда».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «после Резолюции ПАСЕ и жесткого международного давления какая-либо власть, которая не считает себя режимом, должна была принять законное решение - не заключать в тюрьму Юрия ЛУЦЕНКО по надуманным обвинениями на четыре года, а освободить его в зале суда”. “Это было бы свидетельством того, что власть не боится собственного народа, своих политических оппонентов, и президент ЯНУКОВИЧ принял для себя решение развернуть страну от авторитаризма, в который он ее завел, к восстановлению демократии. Этого не произошло. Война режима с народом Украины продолжается», - заявил лидер партии «Фронт Змін».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что всякие надежды “на справедливый суд в Украине завершились с приговором Юлии ТИМОШЕНКО, а приговор Юрия ЛУЦЕНКО это только подтвердил”. При этом он добавил, что «надежда есть только на одно – на победу демократической оппозиции на парламентских выборах, которая сможет восстановить в Украине справедливость”. “Справедливость к ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО, справедливость к миллионам украинцев, справедливость в оценке тех, кто сегодня так нагло обращается с народом Украины», - подчеркнул он.