Попов поздравил легендарного майора Вихря

По случаю Дня защитника Отчизны председатель КГГА Александр Попов вместе с Министром обороны Дмитрием Саламатиным возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, что в парке Вечной Славы на Печерске. Как сообщает пресс-служба КГГА, после официальной церемонии глава администрации посетил легендарного разведчика майора Вихря – ветерана Великой Отечественной войны Евгения Березняка, которому завтра исполняется 98 лет.

«Ваша жизнь и ваши подвиги – это неоценимый пример истинного героизма, по-видимому, для каждого киевлянина. Искренне желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы еще много лет оставались с нами, согласия и уюта в вашей семье, внимания со стороны общества и государства», – поздравил ветерана Александр Попов.

Со своей стороны Евгений Березняк дал одобрительную оценку деятельности столичной власти во главе с Александром Поповым.

«Как почетный гражданин города, я искренне радуюсь тем изменениям, которые сегодня происходят в Киеве. Я вижу, что вы действительно стараетесь для киевлян, и киевляне вас за это уважают», – сказал ветеран Великой Отечественной войны.

Евгений Березняк – легендарный разведчик в рядах советской армии, герой Украины, почетный гражданин Киева. Награжден Золотой звездой, Орденом за заслуги перед Отечеством, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, получил несчетное количество отличий и медалей. Именно ему город Краков обязан своим освобождением от фашистских захватчиков. История боевого подвига ветерана легла в основу роману Юрия Семенова «Майор Вихрь».