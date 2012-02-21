В ЕС настаивают, что Тимошенко и Луценко должны участвовать в выборах

В случае если лидеры оппозиции не смогут принять полноценного участия в парламентских выборах осенью 2012 года, подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет поставлено под угрозу, говорится в Заключительном заявлении Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС, принятом накануне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», 18-е заседание комитета проходит с 20 по 22 февраля в Киеве и Ивано-Франковске под общим председательством лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА и Павела КОВАЛЯ (Группа европейских консерваторов и реформаторов, Польша).

В работе комитета принимают участие посол Украины в Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ от имени правительства Украины и заместитель председателя Миссии ЕС в Киеве Мария ЮРИКОВА от имени Европейского Союза.

Комитет также выразил «глубокое разочарование» обвинительным приговором экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и призвал Верховную Раду отменить ст. 365 Уголовного кодекса, поскольку считает, что «политик должен нести политическую ответственность перед избирателями за свои политические решения» (п. 34 заключительного заявления).

Комитет призвал власти обеспечить непредвзятость суда во время рассмотрения кассационной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО (п. 35).

Кроме того, Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС «обеспокоен состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политиков, которые преследуются в судебном порядке, и призывает украинские власти продолжать предоставлять возможность независимым международным экспертам осуществлять полноценное их диагностирование и, в случае необходимости, лечение за пределами тюремной системы», говорится в п. 36 Заключительного заявления.

Комитет также «настойчиво рекомендовал» украинским властям выполнить рекомендации и требования, изложенные в Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 27 января 2012 года (п. 33).