Королевская требует расследовать давление на ветерана-афганца

Лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ требует от Генпрокуратуры, МВД, СБУ, Налоговой службы немедленно провести расследование фактов, приведенных в СМИ, относительно преследования ветерана-афганца Александра КОВАЛЁВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП.

Комментируя заявление лидера общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» А.КОВАЛЁВА о том, что сотрудники правоохранительных структур предложили ему покинуть страну, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Ветераны-афганцы, рискуя жизнью и здоровьем, выполнили свой долг перед страной, и теперь имеют полное право требовать от власти выполнения ее обязанностей – законов Украины. Власть проигнорировала законы и требования афганцев, разными способами пытаясь унизить ветеранов-афганцев, а теперь еще хочет отобрать у них Родину. Если кто-то и должен покинуть страну – то это представители нынешней власти!».

По ее мнению, угрожая лидеру общественной организации ветеранов войны в Афганистане, действующий режим хочет отомстить ветеранам-афганцам за то, что они отказались уважить власть во время возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам 15 февраля. «Режим боится этих мужественных людей, которые не привыкли молчать и продемонстрировали свое отношение к власти, унижающей свой народ. Угроза А.КОВАЛЁВУ является примером того, к каким циничным действиям начал прибегать действующий режим. И наша общая задача – дать власти отпор. Мы должны поддержать А.КОВАЛЁВА, поскольку, раздушив афганцев, власть может поверить в свою безнаказанность и всесилие. Мы должны сообща противостоять ей», – отметила она.

Кроме того, лидер УСДП сообщила, что направляет депутатское обращение в Генпрокуратуру, МВД, СБУ, Налоговую службу и др. с требованием немедленно провести расследование фактов, приведенных в СМИ, и в случае выявления правонарушений – немедленно их устранить. «Направляю депутатское обращение руководителям правоохранительных органов с требованием проверить факты незаконного давления, угроз и слежки за членами организации ветеранов-афганцев «Никто кроме нас». Требую его немедленного рассмотрения и реагирования. Мы должны остановить беззаконие власть предержащих и защитить общество», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сотрудники правоохранительных структур предложили выехать из страны лидеру Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (НКН) Александру КОВАЛЁВУ, который организовал сентябрьские выступления афганцев возле парламента, а недавно во время возложения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ цветов, члены НКН повернулись к нему спиной. Об этом УНИАН сообщил сам А.КОВАЛЁВ.

«Через день после возложения цветов и нашего поступка НКН в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самого верха дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если ее учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», - сообщил он.

По словам А.КОВАЛЕВА, еще двух предпринимателей, в том числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали в МВД и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше уехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЕВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит какая-то машина, всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЁВА, цель такого прессинга - «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.