Ефремов уверяет, что шанс встретиться с Януковичем есть «у всех»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отмечает, что «у всех есть шанс» встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли встреча Президента с представителями оппозиционных сил.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он надеется, что «работа (Верховной Рады) на этой неделе будет конструктивной, хотя отдельные коллеги из оппозиции пытаются ситуацию будоражить, представить таким образом, каким ее видят».

«Но в некоторых вопросах, мне кажется, это выглядит гротескно. Особенно последние заявления одного из представителей оппозиции, который, как мне кажется, сам по себе не имеет права выступать лидером от оппозиции и задавать обобщающую точку зрения и требовать что-то от Президента», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

На уточняющий вопрос журналистов, значит ли это, что у оппозиционеры не имеют шансов встретиться с Президентом, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Нет, почему же? Я думаю, что встретиться с Президентом есть у всех шанс». При этом он добавил, что «пометил те вопросы, которые есть, и готов на своем уровне ответить на то, что он (представитель оппозиции) заявлял».

«Если они хотят ответ по поводу ПАСЕ, то там большинство решений должен принимать парламент. А по поводу вопроса вступления нас в Таможенный союз, то Президент высказал свою точку зрения, и вся страна это знает – сотрудничество в этом направлении только в одном формате: «Два плюс один», - сказал А.ЕФРЕМОВ. (Видимо он, оговорился, поскольку речь шла об участии Украины в Таможенном союзе в формате «Три плюс один» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" требует встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. По словам Н.ТОМЕНКО, в частности, руководство фракции хочет узнать о планах Президента по выполнению требований резолюции ПАСЕ.

Также сегодня народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что оппозиция требует немедленной встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ