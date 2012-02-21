Регионал увидел камни за пазухами «Свободы» и «Батькивщины»

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Олег Надоша назвал «странными» реверансы, которые в последнее время звучат из уст руководителей «Батькивщины» в адрес партии «Свобода».

«Последние пять лет в адрес Тягнибока и его однопартийцев постоянно звучали обвинения в продажности, в игре на стороне власти, дошло до того, что Тягнибок даже подавал в суд на Тимошенко за распространение клеветы», - цитирует депутата сайт Партии регионов.

При этом он добавил, что и лидер «Свободы» никогда не утруждал себя культурой, когда характеризовал «Батькивщину» как клан бело-сердечных предателей. «Поэтому сегодняшние гимны руководителей БЮТ и «Свободы» в адрес друг друга довольно сомнительны по искренности. А наблюдая со стороны за театрализованным целованием между «Батькивщиной» и «Свободой», видишь, что каждая из этих политических партий постоянно держит руку у себя за пазухой. Что там - догадаться не трудно: камень, который, как только будет команда, они радостно бросят в своего союзника», - убежден А. Надоша.

По его мнению, единственное, что сегодня сдерживает этих «друзей» от перманентного выяснения отношений, - это приближение парламентских выборов, ко времени проведения которых необходимо продолжать имитировать родство взглядов, переживание за Украину и борьбу за «маленького украинца». Для этого даже подписали соглашение о единстве с привлечением целой кучи политических партий националистического толка.

«Партии регионов, безусловно, хотелось бы, чтобы в стране была действенная оппозиция, с которой можно было бы соревноваться программами, проектами законов и решением проблем граждан. Ведь именно в соревновательных процессах, когда побеждает лучшее, рождается гражданское общество», - подчеркнул парламентарий.

«К сожалению, но, кроме политиканства, популизма и выяснения отношений в борьбе за голоса избирателей, нынешние представители оппозиции ничего не предложили. Впрочем, как они ничего не предложили обществу и в те времена, когда были у власти. Создается впечатление, что нынешним представителям «Батькивщины», «Фронта змін», «Свободы» нужна власть ради самой власти, ради возможности закрепиться на властном Олимпе и обеспечить свое политическое будущее. Придерживаясь таких принципов времени, чтобы задуматься о судьбе страны и изменить жизнь миллионов украинцев к лучшему, у них просто не хватает», - заявил Олег Надоша.

«Нет сомнений, что следующие полгода участники Софийской площади будут стараться только имитировать честность в отношениях. Но, судя по тому, что «место под солнцем» националистическим партиям может дать в основном электорат северо-западных регионов Украины, то дружба будет недолгой. Поэтому украинское общество уже в ближайшее время станет свидетелем грубой борьбы между вчерашними «союзниками». Но тут ничего не поделаешь: такой уж менталитет у нынешних национально-демократических сил Украины. И остается только ждать, когда они уже наиграются в песочнице и присоединятся к развитию Украины как демократического и экономически независимого государства. Жаль только, что время довольно быстро течет», - подытожил народный депутат.