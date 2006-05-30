Правительство нашло способ побороть русский язык

Украина ограничит импорт российских книг, пишут “Факты”. Такое решение приняла межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Вячеславом Кириленко. По официальной статистике, в прошлом году тираж книг на украинском языке был на четверть меньше тиража литературы, завезенной из России.

Решение правительства может изменить ситуацию на книжном рынке, хотя все предыдущие попытки не помогли: читатель упрямо выбирал российские издания. Скорее, не из-за неуважения к языку, а по причине значительно большего ассортимента.

Впрочем, организация “Просвита”, которая защищает украинский язык, спасение видит в повышении сознательности. И призвала соотечественников без необходимости не читать русскоязычных книжек.В России уже не первый год эксплуатируется тема притеснения в Украине русского языка.//ICTV