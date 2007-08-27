НУ-НС ждёт возвращения Тимошенко, чтобы подписать договор на 7 лет

Лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о готовности его силы подписать долгосрочный договор о сотрудничестве с Блоком Юлии Тимошенко.

"У нас один политический союзник – БЮТ", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО сегодня в эфире телеканала “1+1”.

"Конечно, для большей уверенности мы бы хотели подписать с БЮТ долгосрочный договор не только на ведение избирательной агитации, не только на время формирования демократической коалиции и большинства в парламенте, не только для формирования правительства, но и на семилетний срок", - добавил он.

"Ведь впереди еще много политических баталий. И мы бы хотели, чтобы каждый из активистов и нашего блока, и БЮТ знал, что это две союзных политических силы ни в коем случае не повторят проблем демократии, когда они старались побороть друг друга, "проТАКивая" страну", - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, "Наша Украина – Народная самооборона" полностью готова к такому договору: "И Президент, как лидер демократических сил страны, и руководство нашего мегаблока выставило свои замечания к такому договору, и ожидаем теперь встречного слова от Юлии ТИМОШЕНКО".

"Очевидно, по возвращении их лидера из избирательного тура по регионам, БЮТ будет готов к подписанию такого договора", - цитирует Ю.Луценко "Украинская правда" .