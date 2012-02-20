Европейский суд назначил публичные слушания по делу Луценко

Европейский суд по правам человека назначил публичные слушания по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

В частности, как говорится в сообщении, представители экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО в Европейском суде по правам человека Игорь ФОМИН и Валентина ТЕЛИЧЕНКО получили сообщение Европейского суда по правам человека о назначении публичных слушаний по делу «ЛУЦЕНКО против Украины» на 17 апреля 2012 года.

В открытом режиме суд будет исследовать законность задержания и ареста заявителя, а также – использование системы правосудия против Ю.ЛУЦЕНКО с целью отстранения его от политической жизни в Украине и недопущения к парламентским выборам 2012 года.

Адвокат экс-министра И.ФОМИН объяснил: «На публичные слушания поставлены два вопроса – о незаконности ареста Юрия ЛУЦЕНКО и о наличии политических мотивов содержания Юрия Витальевича под стражей».

«Суд чрезвычайно требователен к доказательствам, на основе которых выносит решение. Но ввиду того, что Парламентская Ассамблея Совета Европы недавно приняла резолюцию, которой признала политический характер преследования оппозиционеров, я уверен, что мы сможем это доказать и Европейскому суду», - отметил И.ФОМИН.

Как сообщалось, заявление экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в Европейский суд было подано в январе 2011 года. Суд установил режим приоритетного рассмотрения дела. Правительство Украины в своих возражениях, поданных в суд, настаивало на законности ареста Ю.ЛУЦЕНКО и отрицало политические мотивы преследования экс-министра, лидера «Народной самообороны».

Сегодня, 20 февраля, в 12.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция И.ФОМІНА и В.ТЕЛИЧЕНКО на тему: «Европейский суд по правам человека назначил публичные слушания по делу Юрия ЛУЦЕНКО».