Тюремщики ответили Власенко на «голословные популистские заявления»

Заявления защитника экс-премьер-министр Украины Юлии Тимошенко Сергея ВЛАСЕНКО о якобы тяжелом состоянии здоровья осужденной не соответствуют действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня вечером заявлении Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Все заявления С.ВЛАСЕНКО о тяжелом состоянии здоровья и необходимости срочного стационарного лечения Ю.ТИМОШЕНКО – это голословные популистские заявления, которые не имеют обоснования и юридического подтверждения», – говорится в сообщении.

В пенитенциарной службе подчеркнули, что никаких препятствий в работе комиссии, которая обследовала Ю.ТИМОШЕНКО, а также попыток «несанкционированного ознакомления с результатами медицинского обследования больной иностранными врачами не было, о чем неоднократно говорили члены комиссии, составлены и подписаны документы».

Недопуск С.ВЛАСЕНКО и дочери Ю.ТИМОШЕНКО Евгении к экс-премьеру связан исключительно с работой международной медицинской комиссии, подчеркнули в ДПтС.

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ВЛАСЕНКО сообщил, что Министерство здравоохранения распространяет недостоверную информацию о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. Он заявил, что экс-премьер-министр больна и нуждается в серьезном лечении.